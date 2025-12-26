Morínigo sigue en la búsqueda del portero
En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el entrenador de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo, confirmó que hasta aquí se ha concretado la incorporación de un futbolista y la apuesta del DT sería la contratación de un arquero del plano internacional.
“Lo que ya está confirmado es la contratación de Jorge González (ex General Caballero) que ya está entrenando con nosotros. Estamos esperando a Octavio Alfonso y Lucas Gómez. Además, se está negociando con un arquero de afuera. El cuerpo técnico realiza la propuesta y la directiva resuelve eso con el departamento de fútbol”, señaló.