Morínigo sigue en la búsqueda del portero

“Lo que ya está confirmado es la contratación de Jorge González (ex General Caballero) que ya está entrenando con nosotros. Estamos esperando a Octavio Alfonso y Lucas Gómez. Además, se está negociando con un arquero de afuera. El cuerpo técnico realiza la propuesta y la directiva resuelve eso con el departamento de fútbol”, señaló.