Morínigo sigue en la búsqueda del portero

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el entrenador de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo, confirmó que hasta aquí se ha concretado la incorporación de un futbolista y la apuesta del DT sería la contratación de un arquero del plano internacional.

Mano a obra. Morínigo prepara el plantel para el desafío 2026.

“Lo que ya está confirmado es la contratación de Jorge González (ex General Caballero) que ya está entrenando con nosotros. Estamos esperando a Octavio Alfonso y Lucas Gómez. Además, se está negociando con un arquero de afuera. El cuerpo técnico realiza la propuesta y la directiva resuelve eso con el departamento de fútbol”, señaló.

