09 ene. 2026
Rubio Ñu

Rubio Ñu presenta a sus refuerzos

Rubio Ñu presentó este viernes sus nuevas incorporaciones para lo que será su vuelta a la Primera División del fútbol paraguayo.

Enero 09, 2026 12:10 p. m. • 
Por Redacción D10
G-LtLsWXUAAqqFq.jpg

William Mendieta, mediocampista de Rubio Ñu.

Rubio Ñu anunció este viernes a todas sus incorporaciones de cara a lo que será su regreso a la Primera División del fútbol paraguayo, sitial al cual llega como campeón de la Intermedia 2025.

El elenco albiverde presentó a través de sus redes sociales a sus 11 incorporaciones: Rodrigo Rojas, Rodi Ferreira, William Mendieta, Franco Frágueda, Aldo Bareiro, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Stevens Gómez, Pablo David Ayala, Brian Blasi y Fernando Martínez.

Rubio Ñu trabaja bajo las órdenes del profesor Gustavo Morínigo, profesional que llegó a la institución en reemplazo de Héctor Marecos que no pudo llegar a un acuerdo con la directiva para continuar en el cargo en Primera División.

Rubio Ñu Primera División Pretemporada
Redacción D10
