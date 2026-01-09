Rubio Ñu presenta a sus refuerzos

Rubio Ñu anunció este viernes a todas sus incorporaciones de cara a lo que será su regreso a la Primera División del fútbol paraguayo, sitial al cual llega como campeón de la Intermedia 2025.

El elenco albiverde presentó a través de sus redes sociales a sus 11 incorporaciones: Rodrigo Rojas, Rodi Ferreira, William Mendieta, Franco Frágueda, Aldo Bareiro, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Stevens Gómez, Pablo David Ayala, Brian Blasi y Fernando Martínez.

Rubio Ñu trabaja bajo las órdenes del profesor Gustavo Morínigo, profesional que llegó a la institución en reemplazo de Héctor Marecos que no pudo llegar a un acuerdo con la directiva para continuar en el cargo en Primera División.