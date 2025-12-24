William Mendieta podría retornar a Rubio Ñu

En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande, el Willy admitió interés de un equipo recién ascendido. “Hay un interés de parte de Rubio Ñu, yo soy del barrio y siempre hablo con Puchi (Rubén Ruiz Díaz), y además este año hicimos un amistoso con ellos ahí, y siempre él me manifestó que las puertas están abiertas”, señaló Mendieta.

Recordemos que el Mago Mendieta disputó con el Albiverde toda la temporada 2011: jugó un total de 17 partidos y anotó un gol. Por último, Mendieta señaló que está interesado en firmar contrato con el nuevo club lo antes posible.

“Yo quiero resolver lo más rápido posible porque ya todos los equipos están volviendo, ya están haciendo la pretemporada para acoplarme con el club y con el grupo también”, sentenció.