28 dic. 2025
Nicolás Campisi: “Me encantaría que se pudiera dar”

El guardameta Nicolás Campisi fue entrevistado por los panelistas de Fútbol a lo Grande y reveló que existe un diálogo con Miguel Acuña (gerente deportivo) del Club Rubio Ñu para su posible retorno a nuestro país.

Diciembre 28, 2025 09:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Nicolás Campisi

Nicolás Campisi, durante un entrenamiento cuando estuvo en Sportivo Luqueño.

“La realidad es que hay ahí unas conversaciones que muchas veces prefiero mantenerme al margen para no confundir. A mí realmente del momento que me dijeron que sí, que existe esta posibilidad, me puso muy contento. Realmente me entusiasma porque justamente volver a un país donde fui feliz, donde me siento cómodo y me motiva para seguir creciendo”, dijo.

Cabe destacar que el portero argentino no continuará su carrera en EEUU, en el club Tampa (Miami), de la Segunda División.

Campisi fue consultado sobre sus expectativas de volver a Paraguay a lo que dijo: “Me encantaría que se pudiera dar, así que estoy totalmente abierto a que se pueda resolver. Además que es un club que consiguió el ascenso, inclusive es una motivación extra”.

Luqueño fue el primer club de Campisi en el fútbol paraguayo, del 2019 hasta mitad del 2021. Posteriormente, el arquero jugó en Sol de América, todo el 2021.

Redacción D10
