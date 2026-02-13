13 feb. 2026
Rubio Ñu

Rubio Ñu se refuerza con Tales

El Albiverde hizo una movida de última hora y fichó al ex golero de General Caballero de Mallorquín.

Febrero 13, 2026 12:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Tales_64776674.jpg

Tales Wastowski, de gran desempeño en 2025.

El golero brasileño Tales Wastowski es la novedad en Trinidad, ya que se convirtió en nuevo refuerzo del equipo que dirige Gustavo Morínigo. La información fue confirmada por el empresario Miguel Gareppe en charla con Fútbol a lo Grande.

“Es una linda oportunidad, desafío para seguir mostrándose en la primera categoría. Que tenga suerte y pueda ayudar al equipo en este momento”, expresó el agente en la 1080 AM.

Gareppe agradeció a los directivos del General Caballero de Juan León Mallorquín que entendiendo la necesidad del jugador, permitieron que siga jugando en un equipo de la Primera División del fútbol paraguayo

ARCE. El delantero del Independiente Rivadavia y la Selección Paraguaya, Alex Arce se encuentra en fase final de su recuperación de una fractura de la clavícula derecha que sufrió en enero pasado. Si todo marcha según lo planeado, el ariete goleador podría volver a las canchas a finales de este mes.

Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
