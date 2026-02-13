Rubio Ñu se refuerza con Tales

El golero brasileño Tales Wastowski es la novedad en Trinidad, ya que se convirtió en nuevo refuerzo del equipo que dirige Gustavo Morínigo. La información fue confirmada por el empresario Miguel Gareppe en charla con Fútbol a lo Grande.

“Es una linda oportunidad, desafío para seguir mostrándose en la primera categoría. Que tenga suerte y pueda ayudar al equipo en este momento”, expresó el agente en la 1080 AM.

Gareppe agradeció a los directivos del General Caballero de Juan León Mallorquín que entendiendo la necesidad del jugador, permitieron que siga jugando en un equipo de la Primera División del fútbol paraguayo

ARCE. El delantero del Independiente Rivadavia y la Selección Paraguaya, Alex Arce se encuentra en fase final de su recuperación de una fractura de la clavícula derecha que sufrió en enero pasado. Si todo marcha según lo planeado, el ariete goleador podría volver a las canchas a finales de este mes.

