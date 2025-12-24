Rubio Ñu: Depende de Gatito y Tacuara

Rubio Ñu volverá a la Primera División en 2026 y el entrenador Gustavo Morínigo podría tener a dos jugadores experimentados, con pasado y presente en la Selección Paraguaya. El cuadro ñuense desea al portero Roberto Fernández, que busca minutos para llegar al Mundial 2026, y Óscar Cardozo, quien fuera referente de la Albirroja.

También buscaron a Ángel Cardozo Lucena, que tiene pasado en el seleccionado guaraní. “Se contactó con ellos y la decisión depende de ellos. Se espera respuestas”, afirmó Gustavo Morínigo en contacto con el programa Fútbol a lo Grande.

Otro que está en el interés del Albiverde es William Mendieta. “No voy a negar que me gustaría, pero está en manos de él y de la gente que contactó con él”, detalló el entrenador en la misma emisora.

El estratega quiere contar con el plantel completo antes de Año Nuevo. “Aún estamos esperando lo de Octavio Alfonso y Lucas Gómez que vienen de Guaraní. Estamos buscando para cubrir posiciones, se está negociando con dos arqueros, no del plano local sino de afuera, necesitamos zaguero central y más delanteros”, sentenció.