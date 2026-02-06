Gustavo Morínigo tocaría su onceno para el clásico

Gustavo Morínigo, entrenador de Rubio Ñu, espera dejar celebrar la primera victoria en el Torneo Apertura frente al clásico rival: Sportivo Trinidense. Para el choque quiere “cambiar un poco nuestra estructura, estamos probando otras cosas. Aún no lo decidimos. Hoy es la última práctica”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el técnico mencionó que a pesar de no haber ganado todavía, están “trabajando bien, el grupo sabe que estamos en deuda con nuestra gente y con nosotros mismos, con el club que nos dio la confianza”.

“Estamos jugando un buen fútbol pero los resultados se nos hacen esquivos desde la primera fecha y en esta última fue un golpe duro”, expresó. Rubio Ñu igualó en sus dos juegos iniciales y recientemente fue goleado (4-0) por Guaraní.

“Hoy el grupo está bien y motivado. Estamos a un día de jugar el clásico de Santísima Trinidad”, remarcó. Para finalizar, Gustavo Morínigo quiere mejorar la efectividad del equipo y también la parte defensiva.

El Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense se disputará el sábado 7 de febrero, a las 18:30, en el estadio La Arboleda.