Gustavo Morínigo tocaría su onceno para el clásico

Rubio Ñu, con Gustavo Morínigo a la cabeza, buscará la primera victoria en el Apertura ante el Sportivo Trinidense, y para ello, el entrenador prepararía un equipo con variantes.

Rubio Ñu quiere festejar la primera victoria en el año ante el rival de siempre.

Gustavo Morínigo, entrenador de Rubio Ñu, espera dejar celebrar la primera victoria en el Torneo Apertura frente al clásico rival: Sportivo Trinidense. Para el choque quiere “cambiar un poco nuestra estructura, estamos probando otras cosas. Aún no lo decidimos. Hoy es la última práctica”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el técnico mencionó que a pesar de no haber ganado todavía, están “trabajando bien, el grupo sabe que estamos en deuda con nuestra gente y con nosotros mismos, con el club que nos dio la confianza”.

Estamos jugando un buen fútbol pero los resultados se nos hacen esquivos desde la primera fecha y en esta última fue un golpe duro”, expresó. Rubio Ñu igualó en sus dos juegos iniciales y recientemente fue goleado (4-0) por Guaraní.

Hoy el grupo está bien y motivado. Estamos a un día de jugar el clásico de Santísima Trinidad”, remarcó. Para finalizar, Gustavo Morínigo quiere mejorar la efectividad del equipo y también la parte defensiva.

El Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense se disputará el sábado 7 de febrero, a las 18:30, en el estadio La Arboleda.

