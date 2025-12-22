22 dic. 2025
Rubio Ñu

Jorge González jugará en Rubio Ñu en 2026

Jorge González, quien recientemente estuvo en filas de General Caballero de Juan León Mallorquín, está para oficializar su llegada a Rubio Ñu.

Jorge González será de Rubio Ñu.

El defensor central paraguayo Jorge González, últimamente en General Caballero de Juan León Mallorquín, equipo con el que le tocó descender, tiene todo arreglado para convertirse en nuevo refuerzo de Rubio Ñu de cara al 2026.

En charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), el zaguero explicó: “Sí, está muy avanzada la cosa. Mañana (por hoy) tengo que presentarme a hacer unos estudios de algo que tengo en la rodilla y estaría todo. Ya firmé mi conformidad. Prácticamente está hecho”.

Aseguró que no es un paso más en su carrera, ya que llega al club donde todo empezó. “Es como volver a mi casa, porque hice las inferiores ahí. Hoy se cumple un sueño de jugar con el club en Primera”, finalizó.

