Rubio Ñu apuesta por experimentados

Los mediocampistas Rodrigo Rojas (38 años) y William Mendieta (36) se incorporan a Rubio Ñu buscando aportar su experiencia para cumplir con el objetivo marcado por el Albiverde en esta temporada.

El primero ya conoce lo que es estar en un club en el que la premisa pasa por la permanencia, ya que arriba de las filas de Tembetary, uno de los descendidos el año pasado. En cambio, el segundo llega a Trinidad procedente de Guaraní en donde no tuvo tanta continuidad.

En su regreso a la Primera División del Fútbol paraguayo, el equipo dirigido por Gustavo Morínigo debutará frente a Sportivo Ameliano.

