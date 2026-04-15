Gustavo Caballero: Teme el DT que no vuelva a jugar en la temporada

John Mousinho, entrenador del Porsmouth, admite que el tiempo se agota para que Gustavo Caballero vuelva a jugar con el equipo esta temporada. El internacional paraguayo se perdió la importante victoria del martes por la noche contra el Ipswich, que lucha por el ascenso, debido a una lesión en la ingle sufrida en Middlesbrough.

Su ausencia propició el regreso de Adrián Segecic, mientras que Florian Bianchini fue convocado por primera vez desde noviembre tras ser incluido en la lista de 25 jugadores de la Football League. Al Porsmouth le quedan cuatro partidos en un periodo de dos semanas y media antes de que finalice la temporada del Championship el 2 de mayo. A Mousinho le preocupa que este plazo pueda impedir que Caballero vuelva a jugar esta temporada.

“Supongo que el único problema es que solo nos quedan dos semanas y media de temporada”, le dijo a The News: “Gus sintió molestias en la ingle el fin de semana, las sintió en la primera mitad, pero siguió jugando. Con un jugador tan explosivo como él, simplemente tuvimos que sacarlo. No sabemos qué tan grave será la lesión, pero no creemos que sea muy grave porque pudo continuar jugando en ese partido”, aseveró.

“No salió del campo por la ingle. Supongo que el único problema es que solo nos quedan dos semanas y media de temporada”, finalizó Mousinho.