Gustavo Alfaro: “Vinimos para hacer historia”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, habló en conferencia de prensa tras la histórica victoria ante Perú por 1-0 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Alfaro brindó su análisis tras el histórico triunfo. “Era el partido que pensábamos, por la propuesta de Perú. Teníamos que tener la capacidad de reconvertirnos tras el partido de Ecuador. Paraguay no se relaja nunca, y en ese sentido buscamos el partido”, arrancó diciendo.

El cazador de utopías manifestó que estaban mentalizados en hacer historia. “Nosotros vinimos para hacer historia, cambiando la historia. La predisposición de los jugadores siempre estuvo. Esta era la oportunidad de ganar en un lugar en el que nunca pudimos lograrlo”, sostuvo.

Consultado sobre las declaraciones del presidente de la APF, Robert Harrison, que manifestó en la previa que Paraguay tenía que ganar ante Perú, Alfaro indicó: “Para mí es un privilegio muy grande estar acá, y la presión es un privilegio. A los jugadores los felicité por la clasificación, pero les dije que quería ganar en Perú", cerró.