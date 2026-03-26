Gustavo Alfaro ve a Grecia como “buen rival” con vistas al debut mundialista

“Es un equipo que juega muy bien. Lo elegimos porque tiene una gestación de juegos, una generación de juegos muy parecida a la que tiene Estados Unidos”, indicó el timonel argentino en una rueda de prensa desde Atenas.

La Albirroja, después de 16 años de ausencia, retornará el 12 de junio a una Copa del Mundo ante uno de los anfitriones junto a México y Canadá.

Alfaro destacó que Grecia, que no pudo clasificarse para el Mundial, combina la experiencia con una generación de jóvenes “muy buena”, por lo que consideró que el compromiso de mañana será una “muy linda prueba” de preparación.

“Es un equipo -agregó- que tiene transiciones, verticalidad, buenas sociedades”.

Asimismo, dijo que Grecia es una selección que “ha mutado su búsqueda”, de ser un equipo “que se abroquelaba en sus posiciones defensivas” para convertirse en un plantel que busca la tenencia de la pelota como estrategia de juego.

Además de Grecia, Paraguay jugará otro amistoso contra Marruecos, el 31 de marzo en Francia.

