Guaraní y Trinidense firman pobre empate

Guaraní y Sportivo Trinidense igualaron sin goles en Capiatá, en un partido de escasa producción futbolística ofensiva para ambos equipos. De hecho, en el partido de ida de la primera rueda, también habían igualado 0-0, por lo que un juego entre trinidenses y aborígenes significa hoy para sus respectivos hinchas no solo no gritar goles, sino también ver un espectáculo pobre.

En el primer tiempo fue donde más se manifestó esta pobreza: abundantes pelotazos con poco sentido, prácticamente ninguna ocasión de gol frente a los arcos, mucho roce físico y nada más.

En el segundo tiempo la pelota rondó más cerca de los arcos, pero quizá hubo solo una ocasión de gol real y fe para Trinidense, cuando el volante Ariel Gauto remató desde un metro del área grande y Gaspar Servio logró desviar la pelota al córner con una estupenda estirada.

El debut de Leandro Romagnoli en el banco de Guaraní fue con una igualdad inexpresiva que no le ayuda mucho a un equipo urgido de victorias. Trinidense, luego de haber ganado en la fecha pasada, también se frena.