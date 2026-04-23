23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Enviado especial de Trump pide que Italia reemplace a Irán en el Mundial

Un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial, revela el Financial Times (FT).

Abril 23, 2026 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Gentileza

La iniciativa del enviado especial Paolo Zampolli fue planteada también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, según el rotativo británico, se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al papa León XIV.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado en EE. UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, dijo el enviado especial Paolo Zampolli al FT este miércoles.

Italia quedó fuera del Mundial tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Por su parte, Irán aseguró su clasificación para el torneo, aunque solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo durante una visita al centro de entrenamiento de la selección iraní en Turquía, el mes pasado, que todos los partidos se disputarían según lo previsto, al tiempo que ofreció ayuda al equipo en su preparación para el torneo.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto.

En concreto, el artículo 6.7 del reglamento del torneo establece “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular sustituir dicha federación por otra”.

Esto podría permitir sustituir a Irán por una selección que no sea de la Confederación Asiática, pese a que la plaza corresponde a la AFC.

El próximo 30 de abril la FIFA reúne a sus 211 federaciones nacionales en el 76 Congreso ordinario del organismo en Vancuver (Canadá). de la FIFA, en el que, en principio, no figura en el orden del día nada relativo a una posible sustitución de la selección iraní.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda. EFE

Italia Irán Fútbol Internacional
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