21 sept. 2025
Torneo Clausura
Guaraní vs. Nacional: Paso a Paso
Guaraní quiere mantener la punta y enfrenta a Nacional, en duelo que promete emociones por la fecha 13 del torneo Clausura 2025. Seguí el paso a paso en D10.
Septiembre 21, 2025 04:04 p. m. •
Por
Redacción D10
El duelo se disputará en La Arboleda.
Torneo Clausura
Guaraní
Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Cerro Porteño y Sportivo Ameliano dan continuidad a la 13ª jornada del Torneo Clausura en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 20, 2025 05:09 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Recoleta vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
Recoleta y Atlético Tembetary chocan en el estadio Ricardo Gregor, por la 13ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 20, 2025 03:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño, en búsqueda de calma
Cerro Porteño inicia un nuevo ciclo con Jorge Achucarro ante el Sportivo Ameliano, buscando una victoria en el Clausura, tras cuatro partidos.
Septiembre 20, 2025 08:25 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Recoleta y Tembetary se enfrentan por puntos de oro
En Campo Grande, Recoleta y Atlético Tembetary se medirán en un encuentro catalogado como el partido de los seis puntos, por la 13ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 20, 2025 08:21 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia no pasa del empate ante Trinidense
Por la fecha 13 del Clausura 2025, Olimpia y Trinidense no se sacaron ventajas. En medio de un partido que mostró un primer tiempo atractivo, mientras que la complementaria fue para el olvido.
Septiembre 19, 2025 08:58 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Hubo paliza en Mallorquín
General Caballero hizo valer su localía y goleó por 5 a 2 a Sportivo Luqueño.
Septiembre 19, 2025 07:01 p. m.
·
Redacción D10
