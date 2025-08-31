Menú
31 ago. 2025
Torneo Clausura
Guaraní vs. General Caballero de JLM: Paso a paso
Guaraní mide a General Caballero de JLM en La Arboleda. El Aborigen necesita ganar o ganar para ser único líder del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Agosto 31, 2025 06:27 p. m.
Promesa de buen fútbol en Santísima Trinidad.
Guaraní
General Caballero de JLM
Torneo Clausura
Torneo Clausura
Recoleta fue mejor entre necesitados
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Campo Grande y logró un importante triunfo ante el 2 de Mayo.
Agosto 30, 2025 06:37 p. m.
Torneo Clausura
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Olimpia, en el debut de Ever Hugo Almeida, enfrenta a Luqueño desde las 18:30 en Ciudad del Este. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del encuentro.
Agosto 30, 2025 05:34 p. m.
Torneo Clausura
Recoleta vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Deportivo Recoleta y 2 de Mayo chocan desde las 16:00 en el Ricardo Gregor por la décima fecha del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 30, 2025 03:18 p. m.
Torneo Clausura
Duelo de huérfanos de victorias en el Gregor
Deportivo Recoleta recibirá a 2 de Mayo esta tarde, a partir de las 16:00, por la fecha 10 del Torneo Clausura.
Agosto 30, 2025 09:26 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Fortaleza y alegría en campamento de Ameliano
El elenco de la V Azulada venció a Nacional por 3-0, para cortar una racha negativa de 8 juegos sin ganar.
Agosto 29, 2025 09:03 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
De Villa Elisa a Villeta, el inicio de la fecha 10
Dos partidos marcarán el arranque de la décima jornada del Clausura 2025,
Agosto 29, 2025 07:08 a. m.
·
Redacción D10
