07 mar. 2026
Fútbol Internacional

Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle

El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United.

Marzo 07, 2026 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
3aaa2ed729227b6de41ee0d27ef7a85939825800.jpg

Jugadores del Manchester City celebran un gol.

FOTO: EFE

El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United, que se adelantó en el marcador, gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un gol de Savinho, en el encuentro antes de enfrentarse la semana que viene al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pep Guardiola introdujo numerosas rotaciones pensando en el duelo ante el conjunto blanco, dejando en el banquillo a Rodri Hernández, Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Rúben Dias, Marc Guéhi y Phil Foden, además de no incluir en la convocatoria a Erling Haaland.

Los ‘Sky Blues’ comenzaron perdiendo con un gol de Harvey Barnes en los primeros minutos del encuentro, pero antes del descanso Savinho empató y ya en la segunda parte Omar Marmoush firmó un doblete que selló el pase a los cuartos de final de la FA Cup.

El Newcastle, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, avisó desde los primeros compases con un disparo de Anthony Elanga que repelió James Trafford.

Antes de cumplirse el minuto veinte llegó el 1-0 cuando Sandro Tonali filtró un pase para Barnes, que recibió escorado en la izquierda y sacó un potente disparo cruzado que se coló en la escuadra.

El Manchester City reaccionó y consiguió el empate antes del descanso después de una jugada Jérémy Doku, que desbordó por banda y Lewis Hall no acertó a despejar, por lo que el balón rebotó en Savinho y terminó en el fondo de la red.

Ya en la segunda parte, los ‘Citizens’ se pusieron por delante a los dos minutos con un pase de la muerte de Abdukodir Khusanov que no logró rematar Nico O’Reilly, pero el balón quedó suelto y Omar Marmoush lo empujó a placer para adelantar a los suyos.

Joe Willock pudo hacer el empate poco después, pero su disparo se marchó muy desviado cuando tenía el balón dentro del área.

En el minuto 65, Omar Marmoush sentenció el partido y completó su doblete tras recibir en la frontal del área y sacar un disparo cruzado imposible para James Trafford.

A partir de ahí, el Manchester City controló el encuentro y aseguró su pase a los cuartos de final, donde ya están clasificados Liverpool, Arsenal y Chelsea. EFE

Fútbol Internacional Manchester City Newcastle
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Luis-Díaz.jpg
Fútbol Internacional
Luis Díaz conduce al Bayern a un nuevo triunfo
Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz. El atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga.
Marzo 06, 2026 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo completará su recuperación en España
Cristiano Ronaldo, goleador internacional portugués del Al Nassr saudí, recibirá “tratamiento” de su lesión muscular en España para “completar su recuperación”, según confirmó este viernes su entrenador, Jorge Jesus, que explicó que el atacante no puede jugar el partido de este sábado contra el Neom ni el “siguiente”.
Marzo 06, 2026 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Emiliano Martínez
Fútbol Internacional
El ‘Dibu’ Martínez, en riesgo de sanción por promocionar apuestas
El portero argentino Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, del Aston Villa, se ha arriesgado a una sanción por parte de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) al haber promocionado una casa de apuestas en su país.
Marzo 06, 2026 02:23 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Fútbol Internacional
Bolivia se aferra a su libreto
La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca.
Marzo 06, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
inter miami Donald J. Trump
Fútbol Internacional
Para Trump, Messi es mejor que Pelé
Es tradición que los campeones de las grandes ligas de EE.UU., como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer.
Marzo 05, 2026 08:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick se queda sin la Copa en Francia
El Lens eliminó en los cuartos de final de la Copa de Francia al Lyon, derrotado en los penales (4-5) tras empatar por el marcador de 2-2.
Marzo 05, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más