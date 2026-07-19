Guaraní renueva expectativas con Ariel Galeano al frente

Guaraní encara una nueva etapa con la llegada de Ariel Galeano al frente del plantel principal, luego de una semana marcada por movimientos importantes en la estructura deportiva del club. El Legendario dejó atrás días de incertidumbre tras la sorpresiva salida de Leandro Romagnoli y ya enfoca sus energías en el inicio del torneo Clausura 2026.

La renuncia del entrenador argentino generó un inesperado giro en la planificación del equipo, pero la dirigencia actuó rápidamente y confirmó a su reemplazante: Ariel Galeano, un joven técnico paraguayo que vuelve a asumir un desafío importante en el fútbol nacional.

Galeano llega con un antecedente destacado, luego de haber conseguido cuatro títulos durante su etapa al frente de Libertad entre 2023 y 2024.

El nuevo entrenador aurinegro expresó su satisfacción por la oportunidad y aseguró que llega con mucha ilusión y expectativas para afrontar esta nueva etapa.

Desde su llegada, Galeano ya comenzó a trabajar con el plantel, buscando transmitir sus ideas y ajustar detalles de cara al estreno en el campeonato. El objetivo inmediato es que Guaraní pueda iniciar el Clausura con una imagen renovada y competitiva.

El debut del Legendario en el torneo será el domingo 26 de julio, cuando reciba a Sportivo Luqueño desde las 18:30 en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en el primer desafío oficial bajo la conducción del nuevo cuerpo técnico.