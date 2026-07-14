Guaraní oficializa la salida de Romagnoli

A 12 días del debut del equipo en el torneo Clausura 2026, Guaraní se queda sin entrenador. Lo que surgió como información este lunes en horas de la tarde, terminó por hacerse oficial este martes.

El propio club informó de la salida del entrenador que, según las informaciones, habría tomado la decisión de renunciar alegando motivos personales. Mientras que en el vecino país se habla de que el motivo sería una disconformidad con el modelo de proyecto deportivo que pretendía la institución.

Romagnoli había llegado a Dos Bocas para reemplazar a Víctor Bernay y durante este lapso dirigió en 10 encuentros, consiguiendo cuatro victorias, tres derrotas y tres empates.

El equipo de Dos Bocas busca urgente un nuevo entrenador y si bien en un momento sonó el nombre de Felipe Giménez, este no se moverá de Rubio Ñu.