Guaraní: Leandro Romagnoli habría renunciado

A menos de dos semanas para el estreno de Guaraní en el Torneo Clausura, donde se medirá con Sportivo Luqueño el 26 de julio, y en plena pretemporada, el técnico argentino Leandro Romagnoli habría presentado su renuncia al puesto donde venía desempeñándose.

Leandro Romagnoli presentaría su renuncia como entrenador de Guaraní en las próximas horas. #AM1080 pic.twitter.com/vTqrSUrYzb — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) July 13, 2026

De acuerdo a informaciones periodísticas, el estratega de 45 años, tomó esta decisión por cuestiones personales. Leandro Romagnoli se hizo cargo del conjunto aurinegro desde el 26 de marzo, de manera oficial tras la salida del también argentino Víctor Bernay.

Durante su dirigencia, Guaraní jugó 10 encuentros, de los cuales sacó cuatro victorias, tres derrotas y también tres empates. Recientemente, el elenco aborigen se probó en un amistoso contra el Sportivo Ameliano, que arrojó una caída por 3-0 del primer encuentro y un triunfo por 0-1 del segundo.