Ariel Galeano: “Nosotros queremos ser campeones”

Ariel Galeano es oficialmente entrenador de Guaraní después de la salida inesperada de Leandro Romagnoli. El entrenador de 29 años tendrá la misión de volver a posicionar al Aborigen entre los primeros puestos del certamen. “Hablamos antes de empezar el entrenamiento. Nosotros queremos ser campeones”, aseguró.

Además indicó que quieren “dar lo mejor, queremos ser competitivos desde el juego, un equipo que intenta siempre querer jugar al fútbol, un equipo que tenga buena iniciación y progreso de juego para que así podamos tener más oportunidades de gol por partido, y queremos un Guaraní protagonista desde todo punto de vista”.

“Creemos que con el método de entrenamiento que tenemos vamos a hacer que los futbolistas sean más dinámicos, que tengan todas las condiciones de trabajo para lograr los objetivos”, manifestó en contacto con la prensa.

En su carrera, Ariel Galeano ya sabe lo que significa ser campeón del fútbol paraguayo puesto que levantó cuatro en filas de Libertad: Torneo Clausura 2023, Copa Paraguay 2023, Supercopa Paraguay 2023 y Torneo Apertura 2024.

Guaraní, tras un primer semestre para el olvido, tiene la obligación de reponerse en este segundo semestre donde disputará el Torneo Clausura y la Copa Paraguay.