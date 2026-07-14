14 jul 2026
Guaraní

Ariel Galeano: de una publicación polémica a DT de Guaraní

Ariel Galeano es el elegido para asumir el cargo de entrenador de Guaraní. El año pasado, después de que el Aborigen se eliminara de la Copa Paraguay, el DT publicó una historia en redes sociales en la que se observaba los títulos que ganó con Libertad.

Julio 14, 2026 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Ariel Galeano

La foto que compartió Ariel Galeano en noviembre.

Foto: Gentileza

A falta de la confirmación oficial, Ariel Galeano es el nuevo entrenador de Guaraní tras la salida de Leandro Romagnoli. El técnico, que ganó cuatro títulos con Libertad, había compartido una historia polémica en noviembre del año pasado, poco después de concretarse una eliminación del Aborigen.

Guaraní perdió por 1-0 ante 2 de Mayo en las semifinales de la Copa Paraguay el 5 de noviembre y fue el primer golpe que recibió el Indio en un semestre donde estaba para luchar por el Torneo Clausura, esa Copa Paraguay y por qué no la Supercopa Paraguay.

Ariel Galeano

La foto que compartió Ariel Galeano en noviembre.

Foto: Gentileza

Sin embargo, terminó quedándose con las manos vacías. Poco después de la eliminación de la Copa Paraguay, Ariel Galeano subió una historia a su cuenta en Instagram donde se observó los cuatros títulos que ganó en Libertad.

En su momento la publicación generó cierta molestia en hinchas aurinegros por la rivalidad existente entre Libertad y Guaraní. Hoy, poco más de ocho meses, Ariel Galeano se sentará en el banquillo aborigen con la misión de pelear por los torneos caseros.

Ariel Galeano Libertad Guaraní
Redacción D10
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