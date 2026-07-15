15 jul 2026
Guaraní


Esto dijo Ariel Galeano sobre la publicación y la eliminación de Guaraní

Ariel Galeano, hoy DT de Guaraní, había hecho una publicación después de la eliminación del Aborigen de la Copa Paraguay en 2025. El técnico sostuvo que no fue algo intencional.

Julio 15, 2026 05:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Ariel Galeano

La foto que compartió Ariel Galeano en noviembre.

Foto: Gentileza

Generó debate la publicación que hizo Ariel Galeano poco después de la eliminación de Guaraní de la Copa Paraguay en 2025. Este miércoles, el ahora técnico aurinegro quiso aclarar lo ocurrido.

Me ha llegado la información de una supuesta publicación que hice en su momento cuando Guaraní se eliminó de Copa Paraguay el año pasado. Le quiero explicar al hincha de Guaraní que hoy mi vida es Guaraní y que realmente en ese momento la situación no fue de esa manera”, comenzó diciendo el DT.

Ariel Galeano

La foto que compartió Ariel Galeano en noviembre.

Foto: Gentileza

“Yo estaba jugando un partido de fútbol al mismo tiempo que Guaraní estaba jugando un partido por Copa Paraguay. Hice una publicación donde subí las cuatro copas que ganamos con Libertad: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Paraguay y Supercopa”, detalló.

Esa Copa Paraguay era una de las cuatro, yo no hice una publicación solamente de la Copa Paraguay haciendo alusión a que uno ha ganado la Copa Paraguay. Publiqué los cuatro campeonatos como un recuerdo, pero se dio que ese mismo día perdió Guaraní. Pero no fue algo intencional, fue simplemente alguien que se encargó de convertirlo”, sentenció.

Esta tarde, fue presentado de manera oficial Ariel Galeano como nuevo estratega de Guaraní y el contrato es por año. “Los campeonatos, si los podemos lograr, harán que podamos seguir más todavía”, concluyó.

Ariel Galeano Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Maximiliano Añasco
Guaraní
Maximiliano Añasco es nuevo jugador de Guaraní
El mercado de pases continúa moviéndose y un nuevo futbolista se suma a uno de los protagonistas del fútbol paraguayo. El extremo Maximiliano Añasco, de 25 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club, que le dio la bienvenida con un mensaje en sus redes sociales.
Julio 10, 2026 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Emilio Daher
Guaraní
Guaraní, entre idas y venidas, enfocado en el Clausura
Guaraní desea borrar ese flojo primer semestre y se está preparando para el Clausura. Su presidente Emilio Daher comentó que son 12 las incorporaciones para suplir las 15 salidas que sufrirá el plantel.
Julio 10, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní Fem_67678356.jfif
Guaraní
Guaraní gana y llega a la cima
La jornada 10 se puso en marcha con el partido entre Guaraní vs. Ameliano en la sede del Carfem en la ciudad de Ypané y el marcador final fue de 2-0 a favor de las aborígenes.
Mayo 31, 2026 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez.jfif
Guaraní
Guaraní ajusta detalles para bajar el telón del Apertura
El plantel aborigen realizará este viernes la última movilización antes de disputar su compromiso final en el Torneo Apertura 2026 frente a Recoleta FC.
Mayo 21, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
guarani guaraní_65668241.jpg
Guaraní
Califican de “paupérrima” la campaña de Guaraní
El presidente de Guaraní, Emilio Daher, no dudó y fue muy crítico para referirse a la campaña del equipo en el torneo Apertura.
Mayo 14, 2026 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro guaraní.jpg
Guaraní
Romagnoli lamentó la falta de eficacia ante Cerro Porteño
Guaraní cerró su participación en la fecha 20 del torneo Apertura 2026 con un empate sin goles ante Cerro Porteño en un partido intenso, pero carente de efectividad en los metros finales.
Mayo 12, 2026 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10