Esto dijo Ariel Galeano sobre la publicación y la eliminación de Guaraní

Generó debate la publicación que hizo Ariel Galeano poco después de la eliminación de Guaraní de la Copa Paraguay en 2025. Este miércoles, el ahora técnico aurinegro quiso aclarar lo ocurrido.

“Me ha llegado la información de una supuesta publicación que hice en su momento cuando Guaraní se eliminó de Copa Paraguay el año pasado. Le quiero explicar al hincha de Guaraní que hoy mi vida es Guaraní y que realmente en ese momento la situación no fue de esa manera”, comenzó diciendo el DT.

La foto que compartió Ariel Galeano en noviembre. Foto: Gentileza

“Yo estaba jugando un partido de fútbol al mismo tiempo que Guaraní estaba jugando un partido por Copa Paraguay. Hice una publicación donde subí las cuatro copas que ganamos con Libertad: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Paraguay y Supercopa”, detalló.

“Esa Copa Paraguay era una de las cuatro, yo no hice una publicación solamente de la Copa Paraguay haciendo alusión a que uno ha ganado la Copa Paraguay. Publiqué los cuatro campeonatos como un recuerdo, pero se dio que ese mismo día perdió Guaraní. Pero no fue algo intencional, fue simplemente alguien que se encargó de convertirlo”, sentenció.

Esta tarde, fue presentado de manera oficial Ariel Galeano como nuevo estratega de Guaraní y el contrato es por año. “Los campeonatos, si los podemos lograr, harán que podamos seguir más todavía”, concluyó.