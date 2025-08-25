Guaraní humilla a Libertad en Tuyucuá

Una verdadera paliza por parte de Guaraní sobre Libertad en el cierre de la fecha 9 del Clausura 2025, es que el Legendario propinó una tremenda goleada de 4-0 al Guma en su propio estadio, ante su público que se mostró molesto y hasta se escucharon los cánticos alusivos a Sergio Aquino, para que deje el cargo.

Esta victoria ubica al Legendario (19 puntos) como único escolta del Ciclón (20).

El partido de comienzo fue dominado por el dueño de casa. Se movió por las bandas con Iván Ramírez y Matías Espinoza para llegar a la portería del rival.

Pero los goles no se merecen, se hacen. El equipo de Víctor Bernay aprovechó su primera incursión a los 29 minutos una guapeada de Alcides Benítez en el área gumarela permitió a Jhon Jairo Sánchez abrir el marcador para la visita.

A los 38' Aldo Maíz tuvo la magnífica chance de ampliar el marcador, sin embargo Martín Silva evitó la caída de su valla, gracias a una excelente intervención.

Aprovechando su buen momento en el partido para el Legendario, en el segundo minuto de adición Alcides Benítez recibe una falta por parte de Martín Silva de Libertad y el juez sentencia el penal a favor del Cacique. Agustín Manzur se encargó del remate certero y preciso para ir a vestuarios con el 2-0 a favor.

EN LA COMPLEMENTARIA

Apenas iniciaba la segunda mitad, Guaraní volvió a golpear muy duro a los locales, el ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez volvía a marcar sobre los 50', y así concretaba su primer doblete en la máxima categoría de Paraguay.

Y para confirmar que el Aborigen está para pelear el título palmo a palmo, a los 63´ Derlis Rodríguez amplió el marcador ante una defensa del Guma que no ofreció resistencia en todo el partido.

Posteriormente, el Legendario manejó los hilos del encuentro apostando con la circulación del balón.

POR PRECAUCIÓN

Robert Rojas abandonó el campo de juego cuando corrían 35 minutos, el zaguero repollero sintió una molestia en el posterior y el cuerpo médico decidió su salida por una cuestión de precaución.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Libertad por la fecha 10 del torneo Clausura recibirá en La Huerta a Cerro Porteño, el domingo 31, desde las 16:00. Mientras que Guaraní oficiará de local, ese mismo día, en cancha de Rubio Ñu para medir a General Caballero desde las 18:30.