25 ago. 2025
Torneo Clausura

Guaraní humilla a Libertad en Tuyucuá

Contundente, con buen fútbol y siendo muy práctico, Guaraní humilló a Libertad en su Huerta goleándolo por 4-0 y de esta manera se ubica a un solo punto del líder Cerro Porteño (20 puntos).

Agosto 25, 2025 08:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní web.jpg

Se cansó en festejar en La Huerta, Jhon Sánchez marcó su doblete en Primera División del fútbol paraguayo.

APF

Una verdadera paliza por parte de Guaraní sobre Libertad en el cierre de la fecha 9 del Clausura 2025, es que el Legendario propinó una tremenda goleada de 4-0 al Guma en su propio estadio, ante su público que se mostró molesto y hasta se escucharon los cánticos alusivos a Sergio Aquino, para que deje el cargo.

Esta victoria ubica al Legendario (19 puntos) como único escolta del Ciclón (20).

El partido de comienzo fue dominado por el dueño de casa. Se movió por las bandas con Iván Ramírez y Matías Espinoza para llegar a la portería del rival.

Pero los goles no se merecen, se hacen. El equipo de Víctor Bernay aprovechó su primera incursión a los 29 minutos una guapeada de Alcides Benítez en el área gumarela permitió a Jhon Jairo Sánchez abrir el marcador para la visita.

A los 38' Aldo Maíz tuvo la magnífica chance de ampliar el marcador, sin embargo Martín Silva evitó la caída de su valla, gracias a una excelente intervención.

Aprovechando su buen momento en el partido para el Legendario, en el segundo minuto de adición Alcides Benítez recibe una falta por parte de Martín Silva de Libertad y el juez sentencia el penal a favor del Cacique. Agustín Manzur se encargó del remate certero y preciso para ir a vestuarios con el 2-0 a favor.

EN LA COMPLEMENTARIA

Apenas iniciaba la segunda mitad, Guaraní volvió a golpear muy duro a los locales, el ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez volvía a marcar sobre los 50', y así concretaba su primer doblete en la máxima categoría de Paraguay.

Y para confirmar que el Aborigen está para pelear el título palmo a palmo, a los 63´ Derlis Rodríguez amplió el marcador ante una defensa del Guma que no ofreció resistencia en todo el partido.

Posteriormente, el Legendario manejó los hilos del encuentro apostando con la circulación del balón.

POR PRECAUCIÓN

Robert Rojas abandonó el campo de juego cuando corrían 35 minutos, el zaguero repollero sintió una molestia en el posterior y el cuerpo médico decidió su salida por una cuestión de precaución.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Libertad por la fecha 10 del torneo Clausura recibirá en La Huerta a Cerro Porteño, el domingo 31, desde las 16:00. Mientras que Guaraní oficiará de local, ese mismo día, en cancha de Rubio Ñu para medir a General Caballero desde las 18:30.

Libertad Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzEqblOW4AAE_Q5.jpeg
Torneo Clausura
Luqueño no puede con Recoleta
Sportivo Luqueño, que buscaba arrimarse a la punta, empató sin goles con Recoleta.
Agosto 23, 2025 08:23 p. m.
 · 
Redacción D10
LUQ REC.png
Torneo Clausura
Sportivo Luqueño vs. Recoleta: Paso a Paso
Luqueño y Recoleta le dan continuidad a la fecha 9 del torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto en D10.
Agosto 23, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
2 DE MAYO.jfif
Torneo Clausura
Ameliano consigue un agónico empate en La Terraza
El 2 de Mayo en su feudo terminó resignando el empate ante Ameliano en los últimos minutos del juego (87') y con este resultado deja en suspenso la salida del DT Humberto García.
Agosto 23, 2025 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
2MA AME.png
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Ameliano: Paso a Paso
La fecha 9 del torneo Clausura 2025 prosigue en el Río Parapití entre 2 de Mayo y Ameliano. Seguí el minuto minuto.
Agosto 23, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional Atlético Tembetary
Torneo Clausura
Nacional se queda con las ganas
Sobre el final del partido, Tembetary se lo empató 1 a 1 y Nacional se quedó con las ganas de seguir más de cerca a Cerro Porteño.
Agosto 22, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Martínez_62571834.jpg
Torneo Clausura
El DT García se juega al todo o nada en el Norte
El DT de Ameliano, Humberto García, disputará mañana uno de los compromisos más difíciles en su carrrera: Ganar o ganar el partido ante el 2 de Mayo, por la fecha 9 del Torneo Clausura.
Agosto 22, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más