22 jul 2026
Guaraní

Ariel Galeano: “Encontré un equipo que trabaja muy bien”

Ariel Galeano, joven entrenador de Guaraní, palpitó el Torneo Clausura 2026 que se viene.

Julio 22, 2026 06:36 p. m.
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Ariel Galeano se ilusiona con un buen semestre.

El entrenador de Guaraní, Ariel Galeano, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a los preparativos del elenco aborigen con miras al Torneo Clausura 2026, donde debutará el domingo ante Sportivo Luqueño en el estadio Erico Galeano desde las 18:30.

El joven entrenador de 29 años, quien llegó para reemplazar a Leandro Romagnoli, se mostró muy esperanzado ante este nuevo desafío en su carrera profesional.

“Estoy feliz, entusiasmado, porque encontré un equipo que trabaja muy bien, muy dinámico, un plantel joven, con muchas ganas de salir adelante”, fueron las expresiones del DT, quien además valoró la infraestructura del club, asegurando que tiene “muy buenas condiciones para trabajar”.

Sobre los últimos dos refuerzos que llegaron, Carlos Arrúa y Miguel Jacquet, señaló que se encuentran en óptimas condiciones físicas y que ambos estarán disponibles para el debut en el campeonato.

Guaraní Ariel Galeano Torneo Clausura
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