21 jul 2026
Guaraní

Emilio Daher sueña con un Guaraní campeón

Emilio Daher, presidente de Guaraní, aseguró que el objetivo del equipo es gritar campeón a fin de año.

Julio 21, 2026 12:59 p. m.
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Guaraní inicia una nueva era con Ariel Galeano al frente.

Foto: Prensa Club Guaraní.

Guaraní encara el segundo semestre del año con la ilusión renovada y con un objetivo ambicioso: pelear por el campeonato. Así lo dejó en claro el presidente Emilio Daher, quien aseguró que el club realizó un esfuerzo importante para conformar un plantel competitivo y que la meta es que el Aurinegro vuelva a ser protagonista en el Torneo Clausura.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el titular aborigen destacó el trabajo que viene realizando Ariel Galeano, el joven entrenador que asumió recientemente al frente del equipo.

“Estoy muy en contacto con el nuevo cuerpo técnico. Estamos entusiasmados”, manifestó Daher, quien confía en el proyecto y en la capacidad del nuevo cuerpo técnico para alcanzar los objetivos trazados.

Daher también resaltó el movimiento realizado por la institución en el mercado de pases, con la incorporación de siete futbolistas: Jonathan Espínola, Thiago Romero, Juan Manuel García, Antonino Martínez, Maxi Añasco, Carlos Arrúa y Miguel Jacquet. Para el presidente, estas llegadas apuntan a fortalecer un plantel que pueda competir en los dos frentes que tendrá durante este semestre.

“Tenemos dos competencias este semestre (Clausura y Copa Paraguay), si es posible queremos ganar ambas, estamos ilusionados y esperanzados”, expresó el dirigente, quien remarcó que la apuesta del club es ir por todo.

“El club está haciendo un esfuerzo importante para que podamos ser protagonistas principales del Clausura y ganarlo”, señaló Daher, dejando en claro que en Dos Bocas la expectativa es alta y que la intención es que Guaraní pueda volver a celebrar un título.

La ilusión está instalada y el Aborigen apunta a ser uno de los grandes candidatos del certamen.

El debut del elenco aurinegro en el Torneo Clausura será este domingo desde las 18:30 ante Sportivo Luqueño en el estadio Erico Galeano de Capiatá.

Guaraní Emilio Daher Torneo Clausura
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