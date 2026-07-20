20 jul 2026
Guaraní

Carlos Arrúa, nuevo refuerzo de Guaraní

Carlos Arrúa fue oficializado como nuevo jugador de Club Guaraní. El mediocampista de 28 años llega desde Club Nacional y se suma al Aborigen como refuerzo para la temporada.

Julio 20, 2026 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
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Carlos Arrúa fue presentado como nuevo jugador de Guaraní.

El mercado de pases sigue moviéndose y Club Guaraní oficializó la incorporación de Carlos Arrúa como nuevo futbolista de la institución. El mediocampista de 28 años llega proveniente de Club Nacional para sumarse al plantel del Aborigen de cara a los próximos desafíos de la temporada.

A través de sus canales oficiales, Guaraní le dio la bienvenida con un mensaje claro: “¡Bienvenido Carlos! Carlos Arrúa, mediocampista de 28 años, es nuevo jugador del primer campeón siempre!”.

Arrúa arriba con experiencia en el fútbol paraguayo y buscará aportar equilibrio, dinámica y calidad en la mitad de la cancha del equipo aurinegro, que continúa reforzándose con el objetivo de ser protagonista en las competiciones locales.

Carlos Arrúa Guaraní Nacional
Redacción D10
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