11 mar. 2026
Champions League

Un penal de Havertz salva al Arsenal

El Bayer Leverkusen y el Arsenal empataron 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penal, para los ingleses en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés.

Marzo 11, 2026 05:23 p. m.
El Arsenal rescató un empate sobre el final.

Los dos goles se produjeron en situaciones a balón parado -el de Andrich fue un cabezazo en un córner- lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.

Los dos equipos se dieron pocos espacios para atacar y ambos dieron muestras de gran disciplina táctica lo que llevó a que en la primera parte hubiera pocas llegadas claras.

La mejor ocasión en los primeros 45 minutos la tuvo el Arsenal con un remate de Gabriel Martinelli en el minuto 20 que se estrelló contra la escuadra.

La banda izquierda del Arsenal era la más activa en ataque, mientras que en la otra banda Saka sufría mucho en su duelo personal con Alejandro Grimaldo.

El segundo tiempo empezó con un cabezazo de Terrier, a centro de Grimaldo, que David Raya desvió a saque de esquina. Grimaldo se encargó de sacarlo y puso el balón en el segundo poste, donde apareció Robert Andrich para batir a Raya de cabeza y poner en ventaja al Leverkusen.

El Arsenal buscó el empate ante todo con balones altos al área, la mayoría de los cuales terminaban en la cabeza de los defensas del Leverkusen.

La presión sobre el área del equipo alemán, sin embargo, se fue haciendo más fuerte a través de los minutos y empezaron a producirse faltas y saques de esquina, situaciones en las que la peligrosidad del Arsenal es conocida.

Sin embargo, el Leverkusen sorteó bien las situaciones que se presentaban y todo parecía encaminado hacia la victoria cuando, en el minuto 27, se produjo un penalti a favor del Arsenal por un contacto mínimo de Tillmann contra Mandueke. Kai Havertz, que jugó diez años en el Leverkusen, donde inició su carrera, asumió el lanzamiento y logró el empate para el Arsenal.

Lamine Yamal
Champions League
Arrancan los octavos de Champions League
Hoy se pone en marcha la etapa de octavos de final de la UEFA Champions League con cuatro atractivos compromisos.
Marzo 10, 2026 07:38 a. m.
Redacción D10
Juventus Galatasaray
Champions League
La ‘Juve’ roza el milagro, pero el Galatasaray se clasifica
Ganó la ‘Juve’, pero el Galatasaray logró este miércoles la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones 12 años después de la última vez tras un ejercicio de supervivencia (3-2, 7-5 global) ante la ‘Vecchia Signora’, que por un momento soñó merecidamente con el milagro pese a jugar en inferioridad desde el minuto 48, derrochando pundonor en su amarga noche.
Febrero 25, 2026 08:04 p. m.
Redacción D10
Paris Saint-Germain Monaco
Champions League
El PSG está en octavos
El campeón de Europa, el PSG, estará en octavos de final décimo quinto año consecutivo, no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que valieron para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida.
Febrero 25, 2026 07:44 p. m.
Redacción D10
Real Madrid Benfica
Champions League
La revancha de Vinícius ante el Benfica
La eliminatoria no la podía resolver otro jugador. Vinícius Junior se tomó su particular revancha con el Benfica tras el capítulo de Lisboa y volvió a bailar. Sacó al Real Madrid de la duda en un frío Santiago Bernabéu, con un tanto que dio el pase a octavos de final, reafirmando su liderazgo sin Kylian Mbappé.
Febrero 25, 2026 07:24 p. m.
Redacción D10
Atalanta Borussia Dortmund
Champions League
El Atalanta logra la remontada
Cuando el sentido común incitó a pensar antes del duelo que el Borussia Dortmund era el favorito o que la eliminatoria se decidiría en la prórroga tras el tanto salvador de Adeyemi, el Atalanta decidió este miércoles desoír toda lógica para completar con la épica de un penal en el 98 una remontada tremenda (4-1, 4-3 global) ante Jobe Bellingham y compañía para regresar, cinco años después, a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Febrero 25, 2026 05:28 p. m.
Redacción D10
Lucas Vazquez.jpg
Champions League
Olympiacos no culmina la remontada y el Leverkusen accede a octavos
El Bayer Leverkusen empató 0-0 este martes ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar y se bastó del triunfo a domicilio de la ida para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Febrero 24, 2026 08:47 p. m.
Redacción D10
