16 ago. 2025
Torneo Clausura

Guaraní - Cerro Porteño: Paso a paso

Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico a partir de las 18:30 por la fecha 8 del torneo Clausura.

Agosto 16, 2025 05:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní recibirá al líder Cerro Porteño en un duelo por la punta del campeonato.

Cerro Porteño Guaraní Torneo Clausura
