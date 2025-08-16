Menú
16 ago. 2025
Torneo Clausura
Guaraní - Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico a partir de las 18:30 por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 05:20 p. m. •
Por
Redacción D10
Guaraní recibirá al líder Cerro Porteño en un duelo por la punta del campeonato.
@CopadePrimera
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
El clásico blanco y negro cambia de escenario
Finalmente, el partido entre Olimpia y Libertad no se disputará en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
Agosto 13, 2025 04:40 p. m.
Torneo Clausura
El Guma no pudo con el Reco
Libertad, que en la semana mide a River Plate por Copa, no pudo doblegar en casa al Deportivo Recoleta.
Agosto 10, 2025 08:25 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Libertad vs. Recoleta: Paso a paso
En La Huerta se cierra la séptima fecha del torneo Clausura 2025. Seguí el encuentro en D10.
Agosto 10, 2025 06:14 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Guaraní aplica otro duro golpe a Olimpia y lo humilla
El Legendario sorprendió desde el principio del partido y terminó goleando por 4-0 a un Olimpia sin ideas, sin alma y cada vez mas lejos de la pelea del campeonato.
Agosto 10, 2025 05:57 p. m.
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a Paso
El “clásico más añejo” es la gran atracción del domingo en Ciudad del Este. Seguí lance en D10.
Agosto 10, 2025 03:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Luqueño golea a Tembe y sube al podio del Torneo Clausura
Sportivo Luqueño sin piedad golea por 5-1 a Tembetary y agudiza la crisis del Rojiverde que hasta ahora ha perdido los siete partidos que disputó en el Clausura.
Agosto 09, 2025 08:27 p. m.
·
Redacción D10
