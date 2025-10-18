18 oct. 2025
Guaraní, ante un duro rival como Recoleta

El líder del torneo Clausura, Guaraní, se medirá esta noche (20:00) ante Recoleta FC en la continuidad de la fecha 17 del Clausura 2025.

Octubre 18, 2025 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Intenso. Rodríguez (d) ante la presión de Coronel.

El encuentro se disputará en el barrio Santísima Trinidad, en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu, donde oficia de local el Legendario.

Este campo le dio resultados positivos en sus dos últimas presentaciones: en la fecha 13 superó por 2-0 a Nacional y en la jornada 15 el resultado a favor fue de 1-0 ante Tembetary.

En cuanto a su último partido en este torneo, había culminado 1-1 ante Sportivo Ameliano, en Villeta.

Para el Aborigen una victoria será vital para sacar cuatro puntos de ventaja ante su inmediato perseguidor (Cerro Porteño), que tiene 32 unidades en la clasificación. Mientras que el Canario llega a este compromiso con el pecho inflado después de derrotar por la mínima (1-0) a Olimpia. Reco busca escalar en el acumulativo anual (7°).

