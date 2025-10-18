Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Este domingo, Cerro Porteño y Olimpia se medirán de nuevo en lo que será otro capítulo del superclásico del fútbol paraguayo, el domingo 19 de octubre.

El compromiso arrancará a las 17:30 y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

El Torneo Clausura atraviesa por su tramo final y Cerro Porteño necesita ganar para seguir entre los primeros puestos del certamen, frente a un Olimpia que, lejos de los puestos principales, intentará salvar su año flojo quedándose con el último superclásico del año.