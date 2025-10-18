18 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Cerro Porteño choca con Olimpia en el que será el último superclásico de la temporada, en el ueno La Nueva Olla. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Octubre 18, 2025 09:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño

El último superclásico del año será el domingo 19 de octubre.

Foto: Gentileza - APF

Este domingo, Cerro Porteño y Olimpia se medirán de nuevo en lo que será otro capítulo del superclásico del fútbol paraguayo, el domingo 19 de octubre.

El compromiso arrancará a las 17:30 y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

El Torneo Clausura atraviesa por su tramo final y Cerro Porteño necesita ganar para seguir entre los primeros puestos del certamen, frente a un Olimpia que, lejos de los puestos principales, intentará salvar su año flojo quedándose con el último superclásico del año.

Torneo Clausura Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
General Caballero JLM y Atlético Tembetary se encargan de abrir la 17ª jornada del Torneo Apertura.
Octubre 16, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce_52975757.jpg
Fútbol Paraguayo
Franciso Arce palpita el superclásico
Francisco Arce, ex entrenador de Cerro Porteño y Olimpia, opinó sobre lo que será el superclásico de este domingo y su experiencia vivida en ambas instituciones.
Octubre 16, 2025 01:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Gabriel Benítez
Fútbol Paraguayo
Juan Gabriel Benítez, el árbitro del último superclásico
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a Juan Gabriel Benítez para dirigir el Cerro Porteño-Olimpia de la 17ª fecha del Torneo Clausura.
Octubre 16, 2025 01:01 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1040867_12330369.jpg
Fútbol Paraguayo
Pedro Alcides Bareiro, el jugador cerrista-olimpista
Pedro Alcides Bareiro, histórico ex jugador de Cerro Porteño y Olimpia, revivió épocas pasadas con anécdota incluida.
Octubre 16, 2025 12:25 p. m.
 · 
Redacción D10
538923406_1345491210265753_5112972867004951865_n.jpg
Fútbol Paraguayo
La insólita camiseta que utilizará Olimpia para el superclásico
Una nueva edición del superclásico llegará este fin de semana y para ello, Olimpia saldrá al campo de juego, no con su camiseta tradicional ni con la segunda equipación, sino con una indumentaria que dará que hablar.
Octubre 15, 2025 05:56 p. m.
 · 
Redacción D10
seguridad clasico
Fútbol Paraguayo
El superclásico, bajo estricto control
El comisario Juan Agüero brindó detalles de seguridad para el juego entre Cerro Porteño y Olimpia, del domingo 19 en Barrio Obrero
Octubre 15, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más