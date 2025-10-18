Cerro Porte: se define el equipo titular

Cerro Porteño afina detalles para encarar su último superclásico del 2025. El partido se disputará mañana desde las 17:30, en La Nueva Olla.

El equipo del entrenador uruguayo Jorge Bava buscará mantenerse firme en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025.

El Ciclón (32) se encuentra a un solo punto del líder del torneo, Guaraní (33), que hoy desde las 20:00 se medirá ante Recoleta FC, en La Arboleda.

La gran incógnita se centra en la posible conformación azulgrana para el arranque del partido. Se puede destacar que en la última movilización, realizada ayer, el estratega se enfocó en los ensayos en la parte táctica y se prevé que esta tarde realice la selección. El posible onceno que medirá a los franjeados sería con Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Bruno Valdez o Lucas Quintana y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe, Luis Amarilla o Jonatan Torres.

Solo graderías. Los simpatizantes del Ciclón ya han agotado todas las entradas disponibles en la zona de Preferencias y Plateas. Sin embargo, mediante las redes sociales, el club Cerro Porteño anunció que aún siguen disponibles los sectores de Gradería Norte y la Gradería Novena, ambos en G. 30.000.