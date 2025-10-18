Libertad y Ameliano, en un duelo por la reivindicación

El conjunto gumarelo padeció un durísimo golpe en la fecha 16, al caer por 2-1 ante el ya descendido Atlético Tembetary en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa. El Albinegro no gana desde la jornada 13, siendo su última victoria ante Luqueño, por 4-1. Recordemos que el Guma es el actual campeón de la Copa de Primera, al igual que la Copa Paraguay.

Por otra parte, la V Azulada atraviesa una situación parecida, por lo que necesita ganar para ir subiendo su puntaje en la tabla de promedios. Con la asunción del argentino Roberto Nanni en la fecha 15, el equipo ha logrado un empate y una derrota.

La paridad se dio en la jornada pasada ante Guaraní (1-1). La última vez que se enfrentaron ganó Guma 4-0, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.