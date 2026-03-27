Gran remontada de Nacional

Aquel viejo adagio futbolero que dice que “técnico que debuta, gana”, parecía convertirse en realidad para Sportivo Luqueño y Rodrigo López en Barrio Obrero, luego de haberse ido al descanso con 1-2 a favor; pero, en el segundo tiempo, Nacional se encargó de echar por tierra dicho adagio venciendo finalmente por 3-2.

El goleador del campeonato, Iván Maggi, fue el encargado de abrir el marcador a los 28’ minutos cuando Sebastián Quintana hizo el segundo en tiempo de descuento (45’+3), pocos luqueños tal vez imaginaban que, cuarenta y cinco minutos después se irían perdiendo del Arsenio.

El descuento de Danilo Santacruz un minuto después (45’+4) fue clave para ello. Hugo Valdez (57’) y Lucas González (65’) desnivelaron para los locales y dejaron, otra vez, con las manos vacías a Luqueño y a su entrenador debutante.