Vallejo avanza a los octavos de final en el ATP 250 de Suecia

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se clasificó para disputar la ronda de los octavos de final en el torneo ATP 250 en el Abierto de Nordea, certamen que se cumple en la ciudad de Bastad, Suecia.

Vallejo en su estreno, en la ronda de 32 en la rama individual, superó al español Miguel Damas por el marcador de 6-3 y 6-3, en juego que se desarrolló en 1 hora y 33 minutos.

El tenista paraguayo en la ronda de los octavos de final medirá Botic van de Zandschulp (30), que en esta misma jornada derrotó al japonés Taro Daniel por 7-6 (0) y 6-4, el miércoles 15 desde las 6:00.

En la competencia de doble, Vallejo junto al británico Joshua Paris aguardan rival que se define hoy entre Arribague (FRA) y Cabral (POR) vs. Grevelius y Heinonen (SUE).