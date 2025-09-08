Víctor Argüello, jugador de Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, fue el principal protagonista en el gol anulado vía VAR del Rojo Mallorquino ante Libertad por la fecha 11.

Cabe recordar que General Caballero llegó al tanto por intermedio del citado delantero a los 66’, pero a instancias del VAR, donde se encontraba Fernando López, el árbitro principal Mario Díaz de Vivar decidió no convalidar el tanto local por una supuesta mano.

''No se puede creer que nos pase esto, más ahora que estamos necesitando de los puntos. La vez pasada contra Recoleta también nos cobraron el fuera de juego en el último minuto que no me parece que haya sido’’, expresó Argüello a La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, tras ser consultado sobre lo que fue la polémica del partido.

Es que las imágenes difundidas por la televisión no son muy claras para determinar si el balón dio o no en el brazo de Argüello durante el movimiento para vulnerar la marca del zaguero gumarelo Diego Viera.

''Lo que sucedió fue algo increíble. Hablábamos con los compañeros después y ya no teníamos más ganas de jugar. Nos perjudicaron demasiado’’, refirió el mediocampista con un tono de indignación.

Cabe mencionar que los directivos del Rojo expresaron su disconformidad de manera interna, atendiendo que los reclamos de manera pública son sancionados por la Comisión de Ética, y pueden derivar en multas. No se descarta la posibilidad de la presentación de una nota a la Comisión de Árbitros para dejar precedentes sobre lo sucedido. Los altoparanaenses consideran gol legítimo, que necesitan en esta dura pelea por la permanencia.

