08 sept. 2025
General Caballero

''No se puede creer”

El tanto anulado a General Caballero generó indignación y rabia por la necesidad del club.

Septiembre 08, 2025 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad_62932229.jpg

Fricción. Néstor Giménez se anticipa ante el avance de Teodoro Arce, del General.

@lente.hu

Víctor Argüello, jugador de Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, fue el principal protagonista en el gol anulado vía VAR del Rojo Mallorquino ante Libertad por la fecha 11.

Cabe recordar que General Caballero llegó al tanto por intermedio del citado delantero a los 66’, pero a instancias del VAR, donde se encontraba Fernando López, el árbitro principal Mario Díaz de Vivar decidió no convalidar el tanto local por una supuesta mano.

''No se puede creer que nos pase esto, más ahora que estamos necesitando de los puntos. La vez pasada contra Recoleta también nos cobraron el fuera de juego en el último minuto que no me parece que haya sido’’, expresó Argüello a La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, tras ser consultado sobre lo que fue la polémica del partido.

Es que las imágenes difundidas por la televisión no son muy claras para determinar si el balón dio o no en el brazo de Argüello durante el movimiento para vulnerar la marca del zaguero gumarelo Diego Viera.

''Lo que sucedió fue algo increíble. Hablábamos con los compañeros después y ya no teníamos más ganas de jugar. Nos perjudicaron demasiado’’, refirió el mediocampista con un tono de indignación.

Cabe mencionar que los directivos del Rojo expresaron su disconformidad de manera interna, atendiendo que los reclamos de manera pública son sancionados por la Comisión de Ética, y pueden derivar en multas. No se descarta la posibilidad de la presentación de una nota a la Comisión de Árbitros para dejar precedentes sobre lo sucedido. Los altoparanaenses consideran gol legítimo, que necesitan en esta dura pelea por la permanencia.

General Caballero Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
General Caballero
Se fue Sebastián Vázquez de General Caballero
Tras la derrota por 1-0 ante el 2 de Mayo, Sebastián Vázquez dejó de ser el entrenador principal del General Caballero de Juan León Mallorquín.
Julio 19, 2025 06:20 p. m.
General Caballero
Un ex Boca que viene a reforzar a General Caballero
El Rojo de Juan León Mallorquín aseguró la contratación de un refuerzo más con pasado en Boca.
Julio 04, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero
General Caballero “enfocado en no fallar” en el Clausura
Óscar Gavilán, vicepresidente del club Gral. Caballero, sostuvo que su equipo realizó una buena pretemporada e ingresará con todo en el Clausura con el objetivo de mantener la categoría.
Junio 30, 2025 07:30 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero
General Caballero vence a Racing en amistoso
General Caballero de Juan León Mallorquín se impuso por 4-3 frente a Racing en duelo de pretemporada disputado este miércoles.
Junio 25, 2025 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero
General Caballero suma a Richard Salinas
Richard Salinas, que últimamente estaba en el fútbol de Grecia, se convirtió en nuevo refuerzo del General Caballero.
Junio 20, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero
El Rojo inicia trabajos de pretemporada
Junio 13, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
