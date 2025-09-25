25 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Golazo del Kaku Romero en el triunfo del Al Ain

El albirrojo Alejandro Kaku Romero marcó el gol de la victoria del Al Ain ante el Shabab Al-Ahli en la Primera División de Emiratos Árabes Unidos.

Septiembre 25, 2025 03:05 p. m. 
Por Redacción D10
Alejandro Kaku Romero, figura del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista albirrojo Alejandro Kaku Romero es noticia desde el medio oriente con el golazo que anotó este jueves en el fútbol de los Emirator Árabes Unidos.

El Kaku Romero recibió una pelota fuera del área y remató con potencia para clavarla en el ángulo y darle la victoria de 1-0 al Al Ain sobre el Shabab Al-Ahli por la fecha 5 de la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos.

El Al Ain es líder del campeonato local con 13 puntos en estas cinco fechas disputadas hasta el momento producto de cuatro victorias y un empate.

