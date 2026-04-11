11 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Brighton de Diego Gómez vence al Burnley

El Brighton de Diego Gómez venció a domicilio al Burnley (0-2), que parece condenado al descenso, y apura sus opciones de estar en Europa la temporada que viene.

Abril 11, 2026 02:08 p. m. • 
Por Redacción D10
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Diego Gómez fue titular en Brighton.

Con un doblete del alemán Mats Wieffer, los ‘Seagulls’ se llevaron la victoria de Turf Moor y escalan a la octava posición con 46 puntos, a tres de las posiciones de Champions League.

El centrocampista alemán, que no había marcado en Premier League aún esta temporada, descorchó su cuenta goleadora al borde del descanso cuando mandó a la red un pase horizontal de Pascal Gross y consiguió el doblete en la recta final de partido para sentenciar la victoria con un disparo desde la frontal.

La derrota complica aún más la salvación al Burnley, que se queda a doce puntos de la decimoséptima posición con veinte puntos. Si no enderezan la situación, podría confirmar su descenso al Championship en las próximas jornadas. EFE

Brighton Diego Gómez Burnley
Redacción D10
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