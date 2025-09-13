Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
13 sept. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
General Caballero vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita a General Caballero de JLM a partir de las 16:30 en el estadio Ka’arendy por la fecha 12 del torneo Clausura.
Septiembre 13, 2025 03:17 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
General Caballero y Cerro Porteño se medirán en el estadio Ka’arendy.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
General Caballero
Cerro Porteño
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano se encargan de abrir la 12ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 12, 2025 03:31 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El Rojiverde recibe a la “V” en Villa Elisa
Un Atlético Tembetary robusto después de la goleada en su último partido recibirá en el Luis Alfonso Giagni a un alicaído Ameliano que viene de caer en la jornada 11.
Septiembre 12, 2025 07:35 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El Indio lleva sus flechas al Norte
Guaraní, líder del Clausura 2025, se traslada hasta Pedro Juan Caballero, en el Norte del país, para medir al 2 de Mayo, en el Río Parapití (19:00).
Septiembre 12, 2025 07:26 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano cierran la 11ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 08, 2025 06:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Le extrañó la poca cantidad de gente para el 2 de Mayo vs. Olimpia
El presidente del 2 de Mayo, Hugo Romero, indicó que la cantidad de aficionados que observaron el choque del domingo no fue “lo esperado porque Olimpia siempre arrastra mucha gente”.
Septiembre 08, 2025 11:53 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cierran la jornada 11
Sportivo Trinidense y Ameliano cierran la fecha 11 y la primera rueda del torneo Clausura 2025, desde las 18:30, en el estadio Martín Torres en el barrio Santísima Trinidad.
Septiembre 08, 2025 09:34 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más