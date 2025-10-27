General Caballero inicia su despedida con goleada

General Caballero de Mallorquín superó con mucha autoridad por 4-1 al Sportivo Ameliano, en su propio estadio, en La Fortaleza del Pikysyry, en la continuidad de la fecha 18 del Clausura 2025. Recordemos que el cuadro mallorquino confirmó su descenso a la División Intermedia este domingo después del empate de Recoleta.

El equipo del Alto Paraná fue agresivo y contundente. El tanto inicial llegó por intermedio de Teodoro Arce a los 24 minutos. Posteriormente, confirmando la superioridad futbolística de General anotaba Clementino González a los 30', para ir a los vestuarios con la ventaja de dos goles.

En la complementaria, la V Azulada salió con todo con la intención de nivelar las acciones del juego y el marcador. Tomó el protagonismo pero le faltó precisión en la puntada final. Por su parte, General apostó a replegarse en defensa y salir de contragolpe.

Cerca del final del partido, nuevamente el Rojo mallorquino encontró los espacios para volver a golpear al dueño de casa. En el minuto 76, el juvenil Osmar Giménez anotó su primer tanto en el Clausura a favor de General y para sentenciar la goleada otra vez Teo Arce celebró para el 4-0 a los 82'.

Y cuando el partido expiraba, Ameliano fabricó un penal para que Elvio Vera con una sutil definición cierre el partido con el 4-1 en Villeta. Con este tanto, el “Rayo” Vera se anota como el máximo goleador del Clausura, con 7 dianas.