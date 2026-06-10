El primer walkover en la Copa Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó la cancelación del encuentro correspondiente a la Fase 1 de la Copa Paraguay que debía disputarse entre Atlético Naciones Unidas de Filadelfia del departamento de Boquerón y General Caballero de Fuerte Olimpo del Alto Paraguay, debido a la no presentación del conjunto olimpeño en el estadio Departamental Paz del Chaco.

El partido estaba programado para las 13:00 del pasado lunes en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, pero una vez cumplido el horario establecido, la organización confirmó oficialmente la suspensión del compromiso por la ausencia del equipo visitante.

A través de un comunicado, la APF señaló que “el encuentro programado entre Naciones Unidas de Filadelfia y General Caballero de Fuerte Olimpo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Paraguay, ha sido cancelado debido a la no presentación del General Caballero de Fuerte Olimpo en el lugar, fecha y hora establecidos para la disputa del partido”.

Asimismo, la matriz del fútbol paraguayo indicó que los antecedentes del caso serán remitidos a los órganos competentes para su análisis y resolución, conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes.

La cancelación del encuentro marca un hecho histórico para la competencia, ya que se trata del primer walkover registrado en la Copa Paraguay desde la creación del torneo en el año 2018.

Versiones iniciales apuntan a un presunto problema logístico: lo más probable es que el equipo no haya podido movilizarse por falta de recursos económicos. El presidente del club, Osvaldo Melgarejo, ya había renunciado en el mes de mayo alegando compromisos personales y a la vez ya avizoraba el déficit que tenía el equipo en la parte económica en una nota presentada ante la dirigencia.

Lo cierto del caso es que el equipo no pudo trasladarse hasta Filadelfia, ubicada a mas de 300 kilómetros de Fuerte Olimpo. La situación podría derivar en sanciones deportivas una vez que los organismos competentes analicen el caso.

La ausencia del equipo visitante generó sorpresa entre los organizadores y aficionados, considerando que toda la logística del espectáculo ya estaba preparada. Incluso, el equipo de transmisión televisiva se encontraba listo para la cobertura del encuentro.

Mientras se aguarda una resolución oficial, Atlético Naciones Unidas de Filadelfia queda a la expectativa de la determinación que adopte la APF respecto a los puntos en disputa y las eventuales sanciones que General Caballero de Fuerte Olimpo pueda sufrir por no presentarse para disputar el partido.