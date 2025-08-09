09 ago. 2025
Torneo Clausura

General buscará sumar segunda victoria al hilo

General Caballero JLM recibirá a Sportivo Ameliano, desde las 16:00, en el Estadio Ka’arendy, por la fecha 7 del Clausura.

Agosto 09, 2025 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Gxno7MOWAAAQFQw.jpeg

El cuadro esteño viene de vencer al Tembetary.

Foto: CopaDePrimera

El anfitrión mallorquino necesita mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto, la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido en el campeonato.

Es importante mencionar que el Rojo Mallorquino le ganó a Atlético Tembetary por 1-0, que fueron puntos vitales en su carrera por la permanencia en Primera.

Mientras que la V Azulada cayó derrotada 0 a 4 ante Libertad, lo que significó su quinto partido sin ganar (cuatro derrotas y un empate), una situación delicada para el entrenador Humberto García.

El último partido disputado en el Ka´arendy ganó General General por 1-0 a Ameliano.

Torneo Clausura General Caballero Sportivo Ameliano
Redacción D10
