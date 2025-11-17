16 nov. 2025
Fútbol Internacional

Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Noviembre 16, 2025 09:21 p. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY

Haaland se lució y aportó un doblete para su equipo.

Foto: AFP

El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva. Para Noruega, sin embargo, ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.

Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Portugal y Noruega son cinco las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. Son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.

Copa Mundial Noruega Portugal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
gales Liechtenstein.jpg
Fútbol Internacional
Gales se aferra a la repesca
Gales venció a Liechtenstein en el Rheinpark de Vaduz (0-1) y se aferró a la repesca como acceso a la fase final del Mundial 2026.
Noviembre 15, 2025 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal
Fútbol Internacional
Estevao, socio de oro para Vinícius y Rodrygo
Estevao, con un golazo, brilló este sábado en el triunfo de Brasil ante Senegal (2-0) y se destapa como el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en la selección de Carlo Ancelotti.
Noviembre 15, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Rusia Chile
Fútbol Internacional
Chile rompe la racha victoriosa de Rusia
Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.
Noviembre 15, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
e328fbce91384c18d7b49902b966ce3f40b65519w.jpg
Fútbol Internacional
Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa
La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido un cambio en la fase de clasificación para el Mundial y la Eurocopa porque se han vuelto muy “predecibles”.
Noviembre 15, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Martínez
Fútbol Internacional
Portugal mostrará su “mejor nivel” frente a Armenia tras fracaso en Irlanda
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado que el equipo saldrá a demostrar “su mejor nivel” en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).
Noviembre 15, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAM
Fútbol Internacional
La Premier genera 11 mil millones de euros
La Premier League genera unos 11.000 millones de euros para la economía británica, mantiene 100.000 puestos de trabajo y aporta 5.000 millones de euros a las arcas impositivas de la Hacienda del Reino Unido, según se informó en la víspera.
Noviembre 15, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más