14 ene. 2026
Cerro Porteño

Gatito Fernández y un preocupante retorno al arco de Cerro Porteño

Roberto Gatito Fernández regresó a la titularidad en Cerro Porteño sufriendo una dolorosa goleada ante Huracán y con un rendimiento preocupante.

Enero 14, 2026 08:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Gatito Fernández, portero de Cerro Porteño.

Cerro Porteño cayó goleado por 4-0 ante Huracán de Argentina en un amistoso disputado en Uruguay por la Serie Río de la Plata donde el entrenador azulgrana alineó un equipo juvenil mechado con experimentados sin muchas oportunidades.

Roberto Gatito Fernández fue el portero titular de Cerro Porteño en su regreso al arco azulgrana. El resultado fue catastrófico y el rendimiento del portero titular de la Selección Paraguaya bastante discreto.

Los hinchas azulgranas hicieron saber su descontento hacia la actuación de Gatito que había perdido el puesto en el pórtico azulgrana con Alexis Martin Arias.

En el cuarto gol de Huracán, convertido por Lautaro Mora, hubo complicidad de Gatito que no respondió bien ante el disparo de media distancia del jugador argentino.

Gatito Fernández busca su salida de Cerro Porteño para tener regularidad pensando en la Selección Paraguaya, a la cual quiere defender como titular en el próximo Mundial.

Redacción D10
