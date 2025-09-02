02 sept. 2025
Olimpia

Gastón Olveira resiente la lesión y vuelve a ser baja en Olimpia

El portero Gastón Olveira, que estaba para jugar la Copa Paraguay, resintió la lesión y volverá a estar alejado de los terrenos de juego por al menos dos semanas.

Septiembre 02, 2025 01:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira_46120224.jpg

Gastón Olveira vuelve a ser baja en el Decano.

Foto: Prensa - Olimpia

La vuelta de Gastón Olveira iba a ser la gran novedad en el equipo de Ever Hugo Almeida en el duelo de este miércoles frente a Fernando de la Mora por Copa Paraguay (16:00), pero el portero uruguayo resintió la vieja lesión en la parte de la pantorrilla.

Según las informaciones, el charrúa estará alejado de los terrenos de juego por las próximas dos semanas, aproximadamente. Ante esta situación, Lucas Verza podría ser el portero titular en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes en donde se desarrollará el compromiso.

El charrúa estuvo en el banco en el juego ante el Auriazul, que ganó Olimpia por 2-0 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Estaba para reemplazar a Facundo Insfrán, que dejará el puesto de forma obligatoria debido a su convocatoria a la Albirroja Sub 20.

EL CUPO COPERO. Esta competencia, que ya ganó el Decano en una ocasión (2021), cobró mayor importancia por la pobre campaña que está protagonizando el Franjeado en el campeonato doméstico, ya que otorga al ganador el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

CIFRA. 3 partidos disputados acumula Gastón Olveira en el Torneo Clausura 2025. En estas presentaciones, encajó 4 goles y recibió 2 amarillas.

Olimpia Gastón Olveira Copa Paraguay
Redacción D10
