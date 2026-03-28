Triunfazo de Ameliano sobre Libertad

El Sportivo Ameliano se hizo fuerte en Villeta y derrotó por 2-0 a Libertad en duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Importantísimo triunfo para el equipo de la V Azulada, que venía de ganar la fecha pasada y con esto confirma su recuperación.

Tras un primer tiempo aburrido, sin muchas situaciones claras frente a las porterías, las emociones llegaron en la complementaria.

Sobre 49’, el defensor Luca Andrea Falabella, tras una excelente jugada colectiva, se metió al área y definió como un goleador para poner el 1-0 a favor del dueño de casa. El gol hizo crecer en confianza a Ameliano, que sobre el final lo liquidó con un tanto de penal de Alberto Contrera.

El Gumarelo de Francisco Arce, por su parte, suma su segunda derrota consecutiva.