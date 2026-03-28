27 mar. 2026
Torneo Apertura

Triunfazo de Ameliano sobre Libertad

Sportivo Ameliano superó por 2-0 a Libertad en La Fortaleza del Pikysyry por la fecha 13 del Apertura.

Marzo 27, 2026 10:32 p. m.
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Ameliano logró una buena victoria.

Foto: APF.

El Sportivo Ameliano se hizo fuerte en Villeta y derrotó por 2-0 a Libertad en duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Importantísimo triunfo para el equipo de la V Azulada, que venía de ganar la fecha pasada y con esto confirma su recuperación.

Tras un primer tiempo aburrido, sin muchas situaciones claras frente a las porterías, las emociones llegaron en la complementaria.

Sobre 49’, el defensor Luca Andrea Falabella, tras una excelente jugada colectiva, se metió al área y definió como un goleador para poner el 1-0 a favor del dueño de casa. El gol hizo crecer en confianza a Ameliano, que sobre el final lo liquidó con un tanto de penal de Alberto Contrera.

El Gumarelo de Francisco Arce, por su parte, suma su segunda derrota consecutiva.

Sportivo Ameliano Libertad Torneo Apertura
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