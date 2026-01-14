Gastón Olveira apunta a la sana competencia

Gastón Olveira charló con los medios luego del entrenamiento matinal de este miércoles previo a lo que será el viaje de la delegación franjeada rumbo a Uruguay para la Serie Río de la Plata.

El portero habló de la preparación que tuvieron en estos días. “Nos venimos preparando bien. En lo personal estoy muy contento y con ganas de dar lo mejor de mí”, arrancó diciendo.

Sobre lo que se viene, Olveira expresó: “Ahora a terminar con esta gira que seguro nos va a dar otro ritmo de cara al debut oficial”, tiró.

Consultado sobre la idea de Pablo Vitamina Sánchez, reveló: “Lo primero es formar un buen grupo con los compañeros nuevos que se sumaron. El profe insiste con la calma a la hora de tener la pelota y la intensidad para recuperarla”.

También refirió a lo que será la competencia junto a su compatriota Sebastián Lentinelly. “Nos llevamos bien en el día a día, la competencia es sana en busca del lugar”, resumió.

Por último fue consultado sobre la posibilidad de ser llamado a la Selección Paraguaya una vez que cumpla con los requisitos. “Lo primero es liberar un cupo de extranjeros para el club y luego las puertas que se puedan llegar a abrir sería para analizarlo”, sentenció.