14 ene. 2026
Olimpia

Gastón Olveira apunta a la sana competencia

Gastón Olveira charló previo al viaje de Olimpia a Uruguay y expresó sus ganas de tener una temporada con regularidad en el arco franjeado.

Enero 14, 2026 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Gaston Olveira.jpg

Gstón Olveira, arquero uruguayo de Olimpia.

Gastón Olveira charló con los medios luego del entrenamiento matinal de este miércoles previo a lo que será el viaje de la delegación franjeada rumbo a Uruguay para la Serie Río de la Plata.

El portero habló de la preparación que tuvieron en estos días. “Nos venimos preparando bien. En lo personal estoy muy contento y con ganas de dar lo mejor de mí”, arrancó diciendo.

Sobre lo que se viene, Olveira expresó: “Ahora a terminar con esta gira que seguro nos va a dar otro ritmo de cara al debut oficial”, tiró.

Consultado sobre la idea de Pablo Vitamina Sánchez, reveló: “Lo primero es formar un buen grupo con los compañeros nuevos que se sumaron. El profe insiste con la calma a la hora de tener la pelota y la intensidad para recuperarla”.

También refirió a lo que será la competencia junto a su compatriota Sebastián Lentinelly. “Nos llevamos bien en el día a día, la competencia es sana en busca del lugar”, resumió.

Por último fue consultado sobre la posibilidad de ser llamado a la Selección Paraguaya una vez que cumpla con los requisitos. “Lo primero es liberar un cupo de extranjeros para el club y luego las puertas que se puedan llegar a abrir sería para analizarlo”, sentenció.

Gastón Olveira Olimpia Pretemporada
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira
Olimpia
Olimpia, ante el Sportivo Trinidense, el martes
Olimpia se prepara para lo que será su segundo amistoso de pretemporada.
Enero 11, 2026 09:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Fernando Alfaro
Olimpia
Olimpia, con buenas sensaciones
Olimpia aseguró en su cuenta de X que la práctica de fútbol realizada frente a San Lorenzo dejó “buenas sensaciones en su campamento”, tras el empate (2-2) y la victoria (4-1) en sus dos presentaciones de 70 minutos.
Enero 10, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
G-Ja4BiXkAArDKL.jpg
Olimpia
Olimpia golea en el segundo partido ante San Lorenzo
Olimpia goleó a Sportivo San Lorenzo en el segundo partido amistoso disputado en la mañana de este jueves.
Enero 08, 2026 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
G-I6uI5XkAAk-p7.jpg
Olimpia
Olimpia empata en su primer amistoso
Olimpia empató ante San Lorenzo en su primer amistoso de pretemporada disputado en la Villa franjeada.
Enero 08, 2026 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
oliboca.jpg
Olimpia
Boca Juniors vs. Olimpia, un amistoso estelar
Boca Juniors y Olimpia, dos gigantes del continente, chocarán el próximo 18 de enero en un partido amistoso.
Enero 07, 2026 10:30 p. m.
alffa.jpg
Olimpia
Olimpia juega su primer amistoso: A qué hora y dónde ver en vivo
Olimpia juega este jueves bien temprano su primer amistoso del 2026. Enterate dónde ver el partido en vivo.
Enero 07, 2026 10:03 p. m.
Carga Más