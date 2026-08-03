03 ago 2026
Guaraní

Gaspar Servio: “Un triunfo importante para nosotros”

Gaspar Servio, arquero y capitán de Guaraní, destacó que la victoria obtenida ante Libertad fue de vital importancia para sus aspiraciones.

Agosto 3, 2026 12:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gaspar Servio celebró junto a sus compañeros el triunfo ante Libertad.

@ClubGuaraní

Guaraní remontó y derrotó a Libertad por 2-1 por la fecha 3 del torneo Clausura y el arquero y capitán legendario Gaspar Servio celebró lo que calificó como una victoria importante.

Servio conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Un triunfo importante para nosotros, más todavía por el comienzo que tuvimos con la derrota ante Luqueño”, arrancó diciendo.

El capitán aurinegro recalcó que la victoria ante Libertad en el clásico les servirá para reacomodarse. “Es fundamental habernos acomodado en la tabla con el triunfo”, indicó.

Sobre Ariel Galeano, Servio la tiene clara. “Es un técnico muy preparado que ya fue varias veces campeón del fútbol paraguayo. Tiene una idea de juego muy buena a la que nos estamos adaptando”, indicó.

Sobre lo que aspira Guaraní en el Clausura, Servio mantuvo los pies sobre la tierra. “El torneo recién comienza, falta muchísimo. Nos propusimos ir partido a partido y ver qué pasa en la segunda rueda”, manifestó.

Por último indicó que luego de estas tres primeras fechas tendrán tiempo de trabajar. “Tenemos que ajustar muchísimas cosas. Cuando hay un triunfo las energías son muy positivas y se pueden pulir mejores las cosas en esta semana larga que tendremos”, concluyó.

Gaspar Servio Guaraní Ariel Galeano
Redacción D10
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