Ariel Galeano: “Somos un equipo en crecimiento”

Ariel Galeano disfruta de su primera victoria al frente de Guaraní. Su equipo derrotó por 1-0 a San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

En conferencia de prensa, el joven entrenador aurinegro valoró el resultado, al tiempo de señalar que su equipo está en crecimiento y que espera ver una mejor versión en los próximos compromisos.

“Fuimos de menos a más en este partido, defensivamente nos costó, sobre todo en el primer tiempo, luego fuimos mejorando”, explicó Galeano.

Luego agregó que su equipo fue “protagonista de principio a fin” y que por eso se dio la victoria sobre el final del encuentro. “Somos un equipo en crecimiento”, agregó.

Por último dejó en claro que su conjunto se irá soltando con el correr de las fechas. “Tenemos un buen plantel”, sentenció.