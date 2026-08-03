Entradas para Ameliano vs. Cerro Porteño en Villeta

Sportivo Ameliano prepara todo para recibir la visita de Cerro Porteño el próximo sábado en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 16:00 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Héctor Melgarejo, presidente de la V Azulada, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, confirmó los precios de entradas para dicho encuentro: Graderías 30.000 guaraníes, Plateas 60.000 y Preferencias 90.000.

“Cerca de 2.000 entradas para los hinchas de Cerro”, dijo el titular de Ameliano. “Ojalá que el clima acompañe y tengamos una jornada linda”, agregó.

Sobre el presente del equipo en el campeonato, donde suma tres empates en las primeras tres fechas, Melgarejo dijo estar tranquilo y que solo falta la puntada final para que los triunfos empiecen a llegar.

“Estamos sin ganar, pero también sin perder. De los últimos 16 partidos perdimos solo 2. Creo que Ameliano es el que mejor juega al fútbol pero no podemos convertir y nos están haciendo más fácil goles, debemos mejorar en eso”, sentenció.