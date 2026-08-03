03 ago 2026
Sportivo Ameliano

Entradas para Ameliano vs. Cerro Porteño en Villeta

Sportivo Ameliano dio a conocer los detalles de precios y venta de entradas para el partido del sábado ante Cerro Porteño en Villeta.

Agosto 3, 2026 12:46 p. m.
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Villeta se prepara para recibir a Cerro Porteño.

Sportivo Ameliano prepara todo para recibir la visita de Cerro Porteño el próximo sábado en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta desde las 16:00 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Héctor Melgarejo, presidente de la V Azulada, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, confirmó los precios de entradas para dicho encuentro: Graderías 30.000 guaraníes, Plateas 60.000 y Preferencias 90.000.

“Cerca de 2.000 entradas para los hinchas de Cerro”, dijo el titular de Ameliano. “Ojalá que el clima acompañe y tengamos una jornada linda”, agregó.

Sobre el presente del equipo en el campeonato, donde suma tres empates en las primeras tres fechas, Melgarejo dijo estar tranquilo y que solo falta la puntada final para que los triunfos empiecen a llegar.

“Estamos sin ganar, pero también sin perder. De los últimos 16 partidos perdimos solo 2. Creo que Ameliano es el que mejor juega al fútbol pero no podemos convertir y nos están haciendo más fácil goles, debemos mejorar en eso”, sentenció.

Sportivo Ameliano Cerro Porteño Héctor Melgarejo
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